Более тысячи человек приняли участие в акции по сохранению лесов в Пушкино

В Подмосковье прошла ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая является частью федеральной инициативы «Сохраним лес». Более тысячи человек приехали в этот день на центральную площадку в Пушкино, чтобы посадить 7,2 тысячи сеянцев сосны.

На 19 лесных участках участники высаживали саженцы сосны и ели, дополняли существующие посадки, а также убирали мусор и неликвидную древесину. На центральную площадку приехали представители Федерального агентства лесного хозяйства, Мособлдумы, Комитета лесного хозяйства Московской области, а также местной администрации и экологических организаций.

«Символично, что в этом году ее проведение совпало с Днем лесов Подмосковья. Праздника, посвященного нашему бесценному богатству, основе экологического благополучия региона и месту отдыха миллионов людей», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Акция продлится до конца сентября. Планируется, что сотрудники лесного хозяйства совместно со школьниками, студентами, волонтерами и жителями региона высадят более 18 тысяч деревьев и приведут в порядок территории.