Более тысячи человек посетили субботник у реки в Химках | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:21 Более тысячи человек посетили субботник у реки в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше тысячи человек приняли участие в общеобластном субботнике в городском округе Химки. Центральной локацией для уборки выбрали реку Химку, которая дала название городу.

Субботник провели именно на берегу реки, так как эту локацию выбрали сами жители вместе с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным.

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«Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря», — рассказал Дмитрий Волошин.

Экологическую акцию также поддержали двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты партии «Единая Россия» и депутаты муниципального Совета. Инвентарь для работ выдали на месте, для всех желающих работала полевая кухня.

«Для меня это было важное событие, так как я живу в шаговой доступности от парка и очень много времени провожу здесь со своей семьей», — отметила Яна Егорян.

Одновременно с субботником в городском округе прошла акция «День добрых дел». Мероприятие для школьников организовали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Дети высадили деревья в парке «Два берега».

«Часто сажаю деревья на даче у бабушки, поэтому у меня уже есть небольшой опыт. Считаю, что такие акции, как „День добрых дел“ очень важны. Это сближает, можно внести свой вклад в развитие своего города, который я люблю», — поделился ученик гимназии № 9 городского округа Химки Илья Сосновский.

Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники разных городских предприятий.

«Для нашего коллектива было важно присоединиться к такому масштабному субботнику. Более 30 человек вышли на уборку округа. Хотим сделать Химки еще чище и приятнее для всех жителей и гостей», — прокомментировала руководитель отдела сбыта ТСК «Мосэнерго» Любовь Светикова.

Благодаря субботнику вблизи реки Химки жители собрали свыше тысячи мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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