Более тысячи человек посетили фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихове

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в этом году в фестивале участвовали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги и других городов. Для гостей подготовили дефиле в чеховской тематике, спортивные турниры, мастер-классы, концерты, конкурсы, ярмарку и многое другое. Фестиваль состоялся в Чехове в 18-й раз.

«Музей-заповедник „Мелихово“ выбран площадкой фестиваля, поскольку русский писатель А. Чехов очень любил такс. Здесь жили две таксы, которые писателю подарил издатель журнала „Осколки“ Николай Лейкин. В связи с этим в музее расположена скульптурная композиция, посвященная таксам Чехова», — добавили в министерстве.

В «Мелихове» Чехов прожил семь лет, там он писал, обустраивал имение и возделывал сад.

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