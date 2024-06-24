Более тысячи человек посетили фестиваль мотофристайла в Серпухове

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Выступления команды мотофристайла FMX13 прошли в парке «Принарский» в Серпухове. За трюками профессиональных спортсменов следили больше тысячи зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участники выполнили сложные акробатические трюки на мотоциклах и багги, показали мастерство в прыжках с трамплина и пируэтах в воздухе.

Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году самым титулованным райдером, уроженцем Коломны Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Этим летом в Подмосковье команда FMX13 выступит еще дважды: 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде.

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