Более тысячи человек посетили астрономический фестиваль в Лосино-Петровском

В парке культуры и отдыха в Лосино-Петровском прошел астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Его организовала АНО «МосОблПарк» при грантовой поддержке Движения Первых. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, фестиваль посетили около 1,2 тысячи человек.

Открытие началось с награждения победителей конкурса рисунков «Первые в космосе» и дефиле участников конкурса галактических костюмов. Гости смогли принять участие в творческих мастер-классах, пройти полосу препятствий, послушать лекции астрономов, понаблюдать за солнцем через телескоп, узнать, как устроено астрономическое оборудование, и посоревноваться в моделировании.

Для любителей истории организовали зону «Брюсов кабинет» с выставкой о Якове Брюсе. Она стала одной из точек культурно-просветительского квеста. Фестиваль завершился концертом «Ближе к звездам» и показом фильма «Гагарин. Первый в космосе».