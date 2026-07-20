Более тысячи человек побывали на акции «Ночь в парке» в Лобне

Мероприятие «Ночь в парке» собрало вечером 18 июля в Центральном парке Лобни более тысячи жителей и гостей городского округа. Организаторы подготовили для них насыщенную программу.

В парке обустроили тематические фотозоны, где можно было сделать яркие снимки на память. Для посетителей провели различные мастер-классы, фестиваль красок и шоу мыльных пузырей. Завершился вечер кинопоказом под открытым небом.

«Вроде ничего необычного — просто парк, летний вечер субботы и люди, которые пришли отдохнуть. Но именно из таких простых моментов складываются самые теплые воспоминания», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

В Центральном парке Лобни каждые выходные организуют активности для жителей всех возрастов. Там регулярно проходят концерты, спортивные тренировки и семейные праздники. Самыми массовыми мероприятиями этого лета в парке стали День молодежи и фестиваль «Область танцевальных культур».