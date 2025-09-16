Более тысячи бойцов СВО прошли реабилитацию во флагманских центрах Подмосковья

В Московской области работают три флагманских реабилитационных центра для участников специальной военной операции: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде.

В «Ясенках» делают упор на восстановление физических функций и психологическую поддержку. Здесь используют современные методы: физическую терапию, занятия с психологами и лечение посттравматических проблем. Центр предлагает 11 реабилитационных программ.

«Протэкс-Центр» специализируется на помощи бойцам с ампутациями и проблемами опорно-двигательного аппарата. Здесь изготавливают индивидуальные протезы: сначала лечебно-тренировочный образец, затем после тестирования выпускают готовый протез. Курс восстановления длится 14 дней и включает протезирование, обучение, социальную и бытовую адаптацию, массаж, лечебную физкультуру и физиотерапию.

«Каждый из центров имеет свою специфику, команду профильных специалистов и современное оборудование для полноценной реабилитации наших бойцов. Восстановление и реабилитацию здесь прошли уже более тысячи участников спецоперации», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Центр имени Мещерякова работает с бойцами, имеющими нарушения слуха и зрения, и предоставляет бесплатную реабилитацию участникам СВО со всей России. Здесь акцент на социальной адаптации: обучают по 11 специальностям, включая мастера цифровой обработки, оператора кол-центра, столяра и эксперта по доступной среде.

Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, все участники СВО с ранениями могут пройти бесплатную реабилитацию в этих центрах. Благодаря их работе бойцы восстанавливают здоровье, возвращаются к активной жизни и социально интегрируются.