Более тысячи бегунов собрал марафон «Семья на спорте» в Красногорске

Спортсмены преодолевали дистанции в 5, 10 или 20 километров, соревнуясь в выносливости и силе духа на сложных красногорских трассах. По итогам марафона трем лучшим бегунам в каждой возрастной категории вручили памятные призы. А все участники традиционно получили яркие эмоции и впечатления, активно и с пользой проведя время в кругу единомышленников.