Более тысячи бегунов собрал марафон «Семья на спорте» в Красногорске
Всероссийское легкоатлетическое физкультурное мероприятие состоялось на Лыжном стадионе имени Ивана Утробина. Марафон объединил свыше 1 тысячи бегунов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области.
Спортсмены преодолевали дистанции в 5, 10 или 20 километров, соревнуясь в выносливости и силе духа на сложных красногорских трассах. По итогам марафона трем лучшим бегунам в каждой возрастной категории вручили памятные призы. А все участники традиционно получили яркие эмоции и впечатления, активно и с пользой проведя время в кругу единомышленников.
Проект «Семья на спорте» уже около пяти лет развивает команда «Лига героев». Марафон проходит в разных регионах России, в том числе один из стартов принимает Подмосковье.
Следующие забеги состоятся в Дагестане 25 и 26 октября