Более трех тысяч школьников по всей России приняли участие в фенологической олимпиаде

Прием заявок на участие во Всероссийской фенологической олимпиаде завершился. Всего организаторы получили 3 314 заявок из 86 регионов Российской Федерации. Это говорит о значительном интересе к мероприятию и фенологическим исследованиям.

Олимпиада проводится под эгидой Русского географического общества. Как сообщили в оргкомитете, в тройку лидеров по количеству поданных заявок вошли Московская, Свердловская и Нижегородская области.

«Фенология, образно говоря, — это первый шаг к экологии, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Наблюдая за сезонными изменениями природы, за поведением животных и птиц, дети начинают осознавать, как важно сохранить все живое».

Сейчас начинается следующий этап работы — проверка ответов участников и подведение итогов первого тура. После этого будет сформирован список школьников, которые пройдут во второй тур Всероссийской фенологической олимпиады.

Подробнее о Всероссийской фенологической олимпиаде можно узнать на сайте: https://fenolog.rgo.ru/activity/vserossiyskaya-fenologicheskaya-olimpiada.