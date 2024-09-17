Более трех тысяч авто эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Свыше 3,6 тысячи машин эвакуировали с подмосковных улиц из-за нарушений правил парковки за неделю — на один автомобиль меньше, чем неделей ранее. Больше всего транспортных средств переместили в Ленинском округе.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю в Ленинском округе эвакуировали 333 машины, в Мытищах — 316, в Химках — 313, в Балашихе — 219, в Красногорске — 209.

Водителей призвали соблюдать правила парковки, не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону 112, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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