Более тонны томатов из Подмосковья продегустировали на выставке «Золотая осень»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит на базе «Тимирязев Центра» в Москве. На стенде Московской области представили информацию о развитии агропромышленного комплекса за последние десять лет, включая достижения в селекции и генетике, объемах производства и экспортном потенциале, а также стратегические планы на будущее.

В выставке участвуют 12 региональных производителей, среди которых ООО «АПХ ЭКО-культура». Эта компания занимается круглогодичным выращиванием овощей в современном тепличном комплексе, ежегодно обеспечивая производство до 16 тысяч тонн продукции.

На стенде Подмосковья гости могли продегустировать более тонны томатов разных сортов, включая зеленые и красные черри «Слато», а также понаблюдать за процессом их выращивания на различных этапах.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что компания запускает проект по строительству первого в стране селекционно-семеноводческого центра для промышленного производства семян томатов. Этот центр обеспечит возможность замещения около 50% импортируемых семян, а годовой объем производства составит от 110 до 120 миллионов штук.

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