Более тонны стройматериалов для бойцов СВО собрали в Подольске

В Подольске прошла акция по сбору строительных материалов для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Волонтеры собрали более тонны гумпомощи.

Волонтеры, неравнодушные жители, представители компании «Подольский троллейбус», староста деревни Ордынцы, спортивные учреждения муниципалитета и комитет по физической культуре и спорту Подольска поучаствовали в акции «Подольск помогает». В пункт сбора на Парковой улице принесли более тонны товаров.

В посылку вошли стройматериалы, а также спецоборудование: генераторы, бензопилы, топоры и лопаты. Также в центр продолжают нести средства личной гигиены, продукты, одежду, утеплители и письма от детей.

«Комитет и все спортивные учреждения регулярно принимают участие в сборах. Мы всегда привозим продукты, медикаменты. В этот раз решили передать более крупные вещи. Думаю, они пригодятся нашим бойцам», — прокомментировал председатель спорткомитета администрации Вячеслав Назаров.

Не остаются в стороне и общеобразовательные учреждения Подольска и подольские предприятия.

Помочь может каждый. Волонтерский центр также работает в доме № 1 на улице Ульяновых. Объемные посылки примут в доме № 34 на Парковой улице.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».