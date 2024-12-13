Более тонны гумпомощи собрали в Домодедове для жителей Курска и Белгорода

Активисты «Единой России» из Домодедова собрали более 1,2 тонны гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов России. В нее вошли продукты, хозяйственные товары и средства личной гигиены.

Сбор организовали депутаты, члены и сторонники партии «Единая Россия», а также сотрудники администрации городского округа Домодедово.

«Домодедовцы всегда принимают активное участие в важном деле помощи нашим военнослужащим и жителям пострадавших территорий. Каждый понимает, что это его долг и вклад в общую Победу», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Организаторы сбора поблагодарили активистов «Молодой гвардии» за помощь в сортировке и отгрузке гуманитарной помощи. Посылку отправят в Курскую и Белгородскую области в составе большого гуманитарного конвоя.

Отметим, что за все время из Домодедова на передовую передали свыше 450 тонн гуманитарного груза.