Более тонны гумпомощи отправили волонтеры из Балашихи в Курскую область

Груз гуманитарной помощи, расфасованный в Общественной палате Балашихи доставили в Курскую область. В состав помощи вошли продукты длительного хранения, необходимые вещи и маскировочные сети, сплетенные волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи».

Председатель общественной палаты округа и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова сообщила, что в Бахмут и в Курскую область уже отправили две машины, общим весом почти тонна гуманитарной помощи.

Напомним, что всего из Балашихи в Курскую область уже отправлено 13,5 тонны гуманитарной помощи в рамках благотворительной акции «Доброе дело».

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