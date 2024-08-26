Более тонны гумпомощи отправили волонтеры из Балашихи в Курскую область

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Груз гуманитарной помощи, расфасованный в Общественной палате Балашихи доставили в Курскую область. В состав помощи вошли продукты длительного хранения, необходимые вещи и маскировочные сети, сплетенные волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи».

Председатель общественной палаты округа и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова сообщила, что в Бахмут и в Курскую область уже отправили две машины, общим весом почти тонна гуманитарной помощи.

Напомним, что всего из Балашихи в Курскую область уже отправлено 13,5 тонны гуманитарной помощи в рамках благотворительной акции «Доброе дело».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте