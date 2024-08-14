Более тонны гуманитарной помощи направили в Курскую область из Чехова

Пункты сбора гумпомощи продолжают работать в Чехове. Сейчас в округе собрали более тонны необходимых товаров для жителей Курской области.

Вещи первой необходимости и продукты питания приносят неравнодушные жители Чехова и члены партии «Единая Россия».

«С началом беспрецедентного вторжения террористов на нашу территорию жители приграничных населенных пунктов были вынуждены в спешке покидать свои дома, чтобы остаться в живых. В ответ на эту трагедию мы объявили срочный сбор гуманитарной помощи. Сегодня совместно с Чеховским городским прокурором Вадимом Шишкиным, волонтерами и молодогвардейцами мы загрузили всю собранную помощь, которая отправилась в распределительный пункт Московской области, а оттуда в Курскую область», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Также в Чехов приехало более 40 человек из Курской области. Часть гумпомощи ежедневно передают им. Всего в Подмосковье разместили в детских лагерях и санаториях около 600 людей. Им оказывают помощь по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пункты сбора работают в общественной приемной «Единой России» доме № 21 на улице Дружбы, а также в Центре поддержки участников СВО и их семей в ДК «Дружба».

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