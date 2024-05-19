Более 100 жителей Мытищ поучаствовали в акции «Лес будущего» | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 19:14 Более 100 жителей Мытищ поучаствовали в акции «Лес будущего» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жители Мытищ приняли участие в акции «Лес будущего», которая является частью международного проекта «Сад памяти». На площади 1,5 гектара высадили около 4000 саженцев в честь героев Великой Отечественной войны.

В рамках акции более 100 человек высадили ели в деревне Еремино. Участие приняли жители городского округа, включая сотрудников предприятий и волонтеров.

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«Благодарю всех, кто в этот день присоединился к акции. Это наш общий вклад в экологию и озеленение округа» — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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