Более 100 спортивных мероприятий проведут в Подмосковье в День России

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области в День России, 12 июня, пройдет серия спортивно-массовых мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 50 тысяч человек.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, мероприятия будут рассчитаны на любой возраст и уровень подготовки. В каждом муниципалитете пройдут эстафеты, забеги, испытания комплекса ГТО, а также соревнования детских команд спортивных школ и любительские турниры по футболу и волейболу.

Некоторые из запланированных событий:

Кроме того, в Истре 13 июня отметят День города с товарищеским турниром по футболу среди ветеранских команд и турниром по мини-футболу среди детских команд. В Реутове в Центральном парке состоится эстафета с передачей национального флага России, турниры по лазертагу, настольному теннису и мини-футболу, а также мастер-классы по шахматам и воркауту.

На пляжных площадках Менделеевской набережной в Дубне с 11 по 14 июня пройдет открытое первенство города по пляжному волейболу, посвященное Дню России среди девушек и юношей.

Все спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».

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