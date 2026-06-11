Более 100 спортивных мероприятий проведут в Подмосковье в День России

В Московской области в День России, 12 июня, пройдет серия спортивно-массовых мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 50 тысяч человек.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, мероприятия будут рассчитаны на любой возраст и уровень подготовки. В каждом муниципалитете пройдут эстафеты, забеги, испытания комплекса ГТО, а также соревнования детских команд спортивных школ и любительские турниры по футболу и волейболу.

Некоторые из запланированных событий:

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе. Участникам предложат несколько дистанций на выбор.

Летний фестиваль ГТО среди детских лагерей Можайского муниципального округа на базе ФОК «Арсенал». Около 300 юных спортсменов пройдут испытания комплекса «Готов к труду и обороне» в своих возрастных группах.

Решающие матчи предварительного этапа соревнований юных футболистов в Балашихе. Отборочные матчи на Кубок Игоря Акинфеева пройдут на трех аренах: стадионах «Метеор», «Пехорка» и «Труд».

Кросс-забег в Красногорске, в котором примут участие более двух тысяч любителей бега разных возрастов.

Чемпионат городского округа Люберцы по аква-футболу на стадионе «Урожай» в поселке Томилино. Игры пройдут на специальном надувном поле с невысоким уровнем воды.

Кроме того, в Истре 13 июня отметят День города с товарищеским турниром по футболу среди ветеранских команд и турниром по мини-футболу среди детских команд. В Реутове в Центральном парке состоится эстафета с передачей национального флага России, турниры по лазертагу, настольному теннису и мини-футболу, а также мастер-классы по шахматам и воркауту.

На пляжных площадках Менделеевской набережной в Дубне с 11 по 14 июня пройдет открытое первенство города по пляжному волейболу, посвященное Дню России среди девушек и юношей.

Все спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню России, проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».