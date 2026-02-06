Более ста лифтов обновили в прошлом году в Истре

В муниципальном округе Истра завершили масштабные работы по ремонту лифтового оборудования. В начале 2026 года специалисты привели в порядок около половины всех лифтов округа.

Всего в округе эксплуатируют почти 300 лифтов. Ремонт затронул 150 подъемников в многоквартирных домах.

Специалисты компаний «ЖКУ м. о. Истра» и «Истринская теплосеть» выполнили комплекс работ. Они заменили управляющие платы и датчики контроля дверей. Также отремонтировали желоб и створку противовеса — эти элементы отвечают за безопасность и плавность хода.

«Мы обновили 11 магнитных пускателей, пять дверей шахт и кабин, а также таходатчики, кнопки вызова и приказные посты», — сообщили в коммунальной службе.

Отдельное внимание уделили борьбе с вандализмом.