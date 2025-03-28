Более сотни новых видеокамер установят в Истре в 2025 году

В текущем году в Истре 104 подъезда и 13 детских площадок планируют оборудовать камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион». При составлении плана расположения техники учли мнение жителей.

Система «Безопасный регион» уже доказала свою эффективность: она помогает раскрывать правонарушения, расследовать дорожно-транспортные происшествия, а также идентифицировать злоумышленников.

В прошлом году в округе установили 172 камеры видеонаблюдения на подъездах домов. При составлении нового плана администрация округа и правоохранительные органы проанализировали обращения горожан. Наибольшее количество предложений поступило от жителей Истры, Павловской Слободы, Новопетровского, Снегирей и Первомайского.

Сегодня уже более тысячи подъездов в округе оборудовали видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион».