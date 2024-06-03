Более сорока семей поучаствовали в большом семейном фестивале в Лобне

На стадионе «Москвич» в Лобне состоялся большой семейный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», посвященный Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие более 40 семей.

Несколько сотен человек посетило большой семейный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», посвященный Дню защиты детей, в Лобне. В программе состязаний были семейная эстафета, задания по футболу, баскетболу, флорболу и настольному теннису, а также творческие конкурсы. В соревнованиях приняли участие более 40 семей.

Первое место заняла семья Тубольцевых. Главный приз — велосипед — им вручила глава муниципалитета Анна Кротова вместе с депутатом Мособлдумы Денисом Перепелицыным. Второе место — у семьи Бондаревых, они получили в подарок самокат. Третье — у семьи Полхановых, им достался скейтборд. И еще один приз — велосипед — вручили самой многочисленной многодетной семье Полевых.

Помимо соревнований, на стадионе прошла и развлекательная программа с мастер-классами, квестами, игровой зоной и подарками: мороженым, сладкой ватой, воздушными шарами и сувенирами. Масштабное празднование Дня защиты детей состоялось во всех микрорайонах города.

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