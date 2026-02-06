Более шести тысяч раз воспользовались записью в детский сад через Госуслуги в Подмосковье

С начала 2026 года более шести тысяч раз была использована электронная услуга по записи детей в дошкольные учреждения Московской области. Об этом информирует пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Постановка на учет и зачисление в детский сад» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Образование» — «Детские сады». Заявление могут подавать родители или законные представители ребенка, имеющие временную или постоянную регистрацию в Московской области.

Подать заявление можно с рождения ребенка и до семи лет. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. После рассмотрения документов ребенка включат в очередь на зачисление. Для окончательного зачисления необходимо будет посетить выбранный детский сад и оформить договор.

Также доступна запись через мобильное приложение «Добродел».