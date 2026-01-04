Более полусотни членов клуба «Активное долголетие» посетили новый салон красоты в Дубне

В наукограде развивается уникальное направление «Красота и Здоровье», объединившее энергию молодых профессионалов и запрос на внимание со стороны старшего поколения. За два месяца работы специализированный салон красоты посетили более 50 участниц проекта «Активное долголетие».

Проект стал результатом партнерства дубненского отделения Дмитровского техникума и программы «Активное долголетие». Площадкой для преображения стал учебный кабинет «Технологии индустрии красоты». Раз в неделю он превращается в полноценный салон, где студенты-волонтеры под руководством опытных наставников принимают жительниц «серебряного» возраста.

«Для студенток — это бесценный опыт. Такие занятия дают им возможность работать с кожей женщин элегантного возраста. Это большая редкость, потому что обычно они работают с моделями своего возраста», — сообщила преподаватель техникума Елена Киселева.

Особую популярность салон приобрел в период новогодних праздников. Список доступных процедур постоянно расширяется. Сегодня ветеранам предлагают: комплексную чистку лица и увлажнение, омолаживающий массаж лица и зоны декольте, уходовые маски для рук, а также ламинирование бровей и коррекцию формы.

Организаторы планируют продолжать работу и, возможно, расширять перечень доступных услуг.