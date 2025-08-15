Более получаса в пути сэкономит новая дорога жителям Ленинского округа

В Ленинском городском округе продолжается реализация крупного проекта Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), который при поддержке федеральных властей значительно улучшает транспортную доступность региона. Новая дорога охватывает территории вдоль Володарского, Каширского и Расторгуевского шоссе, а также город Видное и соседние районы.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что протяженность ЮЛА составляет около 45 километров. В состав проекта входят 11 развязок, 10 мостов и 27 путепроводов, что позволит повысить комфорт и скорость передвижения для 3,5 миллиона жителей Подмосковья и Москвы.

На данный момент открыты два ключевых участка: развязка на пересечении с трассой М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе, благодаря чему время в пути от Видного до Бутово сокращается до получаса, а также участок от Володарского до Лыткаринского шоссе с мостом через Москву-реку, позволяющий экономить до 40 минут при поездках к трассе М-5. В ближайшее время — осенью — планируется запуск еще двух участков: от Каширского шоссе до дороги А-105, что ускорит дорогу из Видного в аэропорт Домодедово на 20 минут, и от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал».

Напомним, что проект реализуется при поддержке президента России и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Южно-Лыткаринская автодорога проходит через пять муниципалитетов Подмосковья — от Варшавского шоссе до трассы М-12 — и является важной частью развития транспортной инфраструктуры региона.