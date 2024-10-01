Более полтонны гумпомощи бойцам СВО собрали на акции ко Дню города в Подольске

Жители Подольска активно поддерживают благотворительную акцию «Подольск помогает», собрав почти 600 килограммов гуманитарной помощи в первый же день. В 28 открывшихся пунктах сбора горожане, включая работников образовательных учреждений, молодежной политики и предприятий, передали защитникам строительные материалы, генераторы, утеплители, продукты, термобелье и многое другое.

Помимо этого, в городе активно плетут маскировочные сети и производят окопные свечи для нужд СВО. Инициатива жителей Красной Горки получила поддержку на муниципальном уровне, что позволило выделить дополнительные помещения для работы. Теперь мастер-классы по изготовлению камуфляжа проходят практически в каждом микрорайоне округа.

Все желающие могут присоединиться к акции и поддержать воинов. Пункты сбора работают ежедневно с 10:00 до 18:00 вплоть до 3 октября. Крупногабаритные посылки принимаются на Парковой уице, 34.

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