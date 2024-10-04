Более 40 подмосковных проектов вышли в финал конкурса ЦФО Russian Event Awards

Московская область вышла в финал конкурса ЦФО конкурса Russian Event Awards. Регион представил 42 проекта — это фестивали, туристические экскурсии и другие мероприятия для детей и взрослых.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в номинации «Лучшая идея туристического события» Коломна представила Фестиваль «Лажечников и Ко», а база отдыха Боровое в Богородском городском округе поборется в финале за звание «Лучшей природно-рекреационной зоны».

Также финал вышли Коломна с Пряничной станцией 10 зайцев в номинации «Лучшее детское туристическое событие», Ивантеевка с Гала-концертом II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках в номинации „Лучшее молодежное туристическое событие“, а также другие проекты.

Финал текущего этапа премии Russian Event Awards пройдут 5–6 октября в Ярославле. Победители окружного этапа, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы и смогут претендовать на победу в Общенациональном финале премии, на котором представят проекты из всех регионов России.

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