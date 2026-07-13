Более 500 жителей Подмосковья воспользовались услугой по установке счетчиков газа онлайн с начала года

С начала года порядка пятисот раз жители Подмосковья обратились за онлайн-услугой по установке, замене и опломбировке газовых счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на главной странице регионального портала в блоке «Полезная информация», а также в разделе «Жилье» – «Газоснабжение». Воспользоваться ею могут собственники квартир и частных домов, которым необходима установка, замена или опломбировка газового счетчика.

Чтобы отправить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Решение поступит в личный кабинет в течение трех рабочих дней. После чего заявителю позвонят и согласуют выбранную им дату и время приезда специалиста.

Акт выполненных работ поступит в электронном виде в личный кабинет. Его необходимо подписать простой электронной подписью на месте проведения работ у специалиста через смс с кодом, направленным на мобильный телефон.