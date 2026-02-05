Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге по подготовке градпланов

За последний месяц жители и организации Московской области более пяти тысяч раз воспользовались электронной услугой по подготовке градостроительных планов земельных участков на портале госуслуг. Эта информация была опубликована в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Получить ее могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, владеющие земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Градостроительный план земельного участка является обязательным условием для проведения строительства и реконструкции капитального объекта. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке.