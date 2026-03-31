Более пяти тысяч исследований провели за год работы МРТ в Истре

Жители округа Истра более пяти тысяч раз прошли МРТ в поликлинике. Диагностика доступна бесплатно по полису ОМС при наличии направления врача.

В поликлинике № 1 на улице Урицкого работает современный кабинет магнитно-резонансной томографии. Оборудование закупили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Аппарат мощностью 1,5 тесла дает четкие изображения и помогает выявлять даже минимальные изменения в тканях и органах.

Перед установкой техники помещение полностью обновили. Пространство привели в соответствие с требованиями для высокоточной медицинской диагностики. Это позволило обеспечить безопасную и стабильную работу оборудования.

МРТ применяют для оценки состояния тканей, сосудов и внутренних органов. Исследование помогает врачам быстрее поставить диагноз и выбрать тактику лечения.

«Современный аппарат значительно расширил наши возможности. Мы видим даже небольшие отклонения и можем точнее оценить состояние пациента», — отметил один из специалистов поликлиники.

Обследование проводят бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Для записи требуется направление лечащего врача и медицинские показания. Самостоятельная запись на процедуру не предусмотрена.