Более миллиона жителей Подмосковья перешли на электронные счета за ЖКУ

Фото: Медиасток.рф

Клиенты МосОблЕИРЦ могут перейти на доставку электронных счетов за жилищно-коммунальные услуги. Такой возможностью воспользовались уже 1,1 миллиона жителей Подмосковья.

Получать электронную квитанцию за ЖКУ удобно и экологично. Платежный документ не потеряется и сохранится в личном кабинете.

Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ онлайн».

Оплачивать электронные квитанции можно любым удобным способом — банковской картой, Yandex Pay или через СБП. Получить бумажный дубликат можно в любом клиентском офисе расчетного центра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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