Более миллиона жителей Подмосковья перешли на электронные счета за ЖКУ
Клиенты МосОблЕИРЦ могут перейти на доставку электронных счетов за жилищно-коммунальные услуги. Такой возможностью воспользовались уже 1,1 миллиона жителей Подмосковья.
Получать электронную квитанцию за ЖКУ удобно и экологично. Платежный документ не потеряется и сохранится в личном кабинете.
Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ онлайн».
Оплачивать электронные квитанции можно любым удобным способом — банковской картой, Yandex Pay или через СБП. Получить бумажный дубликат можно в любом клиентском офисе расчетного центра.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Эмоциональное насилие». Раздевание перед ЕГЭ в Воронеже скажется на психике учеников
Более 17 тысяч человек из 136 стран заявились на участие в ПМЭФ
Певица Sia впервые стала матерью в 48 лет
Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве
Машина в белгородском селе загорелась после попадания дрона-камикадзе ВСУ
Турнир по футболу среди детских команд «Кубок Флагов» пройдет в Химках 1 июня
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте