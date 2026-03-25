Более миллиона цветов вырастят для украшения Дубны

В городском тепличном комплексе наукограда полным ходом идет пикировка рассады. Специалистам предстоит вырастить более миллиона цветов, которые высадят на улицах и в скверах города.

Сейчас для флористов наступил самый ответственный этап: каждый росток пересаживают в индивидуальную ячейку, вносят подкормку и создают условия для активного роста.

В этом сезоне основу цветочного убранства Дубны составят привычные тагетисы, агератумы и бегонии. Ассортимент расширят за счет менее распространенных в городе растений, среди которых пиретрум. Первыми на клумбах появятся анютины глазки, уже готовые к высадке. Следом за ними распустятся тюльпаны, луковицы которых поместили в грунт еще осенью.

«В юбилейный год готовим много подарков для города, чтобы сделать Дубну еще более яркой и уютной», — отметил глава наукограда Максим Тихомиров.

Ежедневно в тепличном комплексе работают около пятидесяти человек. Аномально теплая погода внесла коррективы в график: растения развиваются быстрее обычного, и главная задача сейчас — не допустить их перерастания до момента переноса в открытый грунт.