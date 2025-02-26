Более миллиона роз вырастили к 8 Марта в Ступине

Совсем скоро наступит Международный женский день, когда представительницам прекрасного пола принято дарить букеты. На цветочном комбинате в селе Татариново в городском округе Ступино к празднику вырастили более миллиона роз.

В трех теплицах растут более 60 видов роз. Их сажают ровными рядами для легкого доступа и ухода.

«Наши розы способны стоять в вазе до двух недель. Секрет очень простой — мы не используем химических усилителей, а из теплицы до прилавка они добираются всего через сутки», — отметила агроном-технолог Алла Вицукаева.

После того, как цветы срезают, их заворачивают в специальный материал, укладывают в бокс и на сутки отвозят в холодильник. Затем их сортирует специальная машина, а другой аппарат упаковывает оптовые букеты в пленку.