Более миллиона льготников получили компенсации на оплату ЖКУ в Подмосковье

Министерство социального развития Московской области представило промежуточные итоги реализации мер поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С начала года регион направил на субсидии и льготы почти 8,5 миллиарда рублей.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «С начала года субсидию получили свыше 75 тысяч семей, а компенсацию — более миллиона льготников».

В области применяется дифференцированный подход: средства распределяются в виде субсидий для тех, у кого платеж превышает 22% от общего дохода семьи, и компенсаций для федеральных и региональных льготников. Размер субсидии зависит от площади жилого помещения и расходов на ЖКУ. Компенсация предоставляется за начисленные к оплате услуги, включая плату за жилое помещение, электричество, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт и вывоз мусора.

Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6913, а оформить компенсацию — по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6575.