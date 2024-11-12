Более миллиона детей привились от гриппа в Подмосковье

Более одного миллиона детей прошли вакцинацию от гриппа в Московской области этой осенью. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный сайт госуслуг в разделе «Здоровье».

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья, прививку могут сделать не только не только дети, но и взрослые в поликлиниках и мобильных комплексах.

Для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Прививку сделают, если нет противопоказаний.

«Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.