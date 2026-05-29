Более миллиарда рублей направили за 5 лет на оснащение больниц в Реутове

За пять лет в поликлиники и больницы Реутова поступило новое оборудование на сумму около миллиарда рублей. Среди техники — аппараты магнитно-резонансной томографии, компьютерные томографы, цифровые рентгены и ультразвуковые аппараты экспертного класса.

Спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что новое оборудование поступало как в существующие больницы, так и в новые. В городе появились два новых объекта: большая современная поликлиника на Юбилейном проспекте и пристройка к первой поликлинике на севере наукограда.

Капитально отремонтировали и расширили детскую поликлинику на юге города, обновили стационары и профильные отделения Реутовской клинической больницы. В Реутове открыли Центр амбулаторной онкологической помощи с отделением фотодинамической терапии, Межрегиональный центр гемодиализа, передовое отделение реабилитации и филиал Московского областного научно-исследовательского клинического института.

Брынцалов также выделил важность поддержки медицинских специалистов. В прошлом году на эти цели направили около пяти миллиардов рублей. В округе врачам выплачивают губернаторские надбавки, работают программы предоставления жилья. Более 240 специалистов ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья, десятки врачей приобрели квартиры по программе «Социальная ипотека».

Всего в Подмосковье ввели в эксплуатацию 55 новых объектов здравоохранения.