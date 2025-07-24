Более километра водопровода обновят в Серпухове в 2025 году

К осенне-зимнему сезону в Серпухове меняют сети водоснабжения. Всего в текущем году обновят 1,55 километров трубопровода.

На Октябрьской улице реконструируют участок напорной канализации протяженностью около 250 метров. Этот трубопровод выводит стоки из поселков Оболенск и Большевик. На Звездной улице уже переложили тубы методом горизонтально-направленного бурения. Сейчас рабочие готовят основания под строительство камер для переподключения водовода диаметром 300 миллиметров на территории теплосети и на улице Ворошилова.

В селе Липицы на улице Калинина подрядчик выполнил перекладку внутриквартального участка водопровода протяженностью 300 метров. У дома № 155 по улице Ворошилова завершают укладку участка резервной трубы диаметром 50 миллиметров. В ближайшее время сети обновят также в Мотозаводском переулке и вблизи домов № 113, № 115, № 117 на улице Ворошилова.

По словам главы Серпухова Алексея Шимко, современный водопровод из полиэтиленовых труб обеспечит бесперебойную подачу воды и комфорт жителей.

«Срок эксплуатации обновленных сетей водоснабжения — 50 лет. Качество и сроки проводимых работ контролирует администрация муниципалитета и МУП „Водоканал-Сервис“», — добавил руководитель муниципалитета.