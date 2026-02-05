Более километра сетей водоснабжения обновили в Одинцове

В Подмосковье продолжается масштабная модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства. В Одинцовском округе завершили важный этап работ — реконструкцию водопроводных сетей.

В поселке Гарь-Покровское заменили 1178 метров труб. Это позволило обеспечить стабильное водоснабжение для 954 жителей, детского сада и десяти многоквартирных домов.

«Работы проводили в рамках государственной программы. Мы использовали современные технологии, включая горизонтальное бурение под водоемом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду», — сказали в администрации округа.

Специалисты выполнили полный цикл: от проектирования до монтажа. Они проложили новые трубопроводы, установили водопроводные камеры и колодцы. Все работы завершили в установленные сроки с соблюдением необходимых стандартов качества.