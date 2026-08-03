Более 2800 человек посетили фестиваль «Поле фолка» в усадьбе «Мураново»

1 и 2 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“, городском округе Пушкинский, прошел III музыкально-этнографический фестиваль „Поле фолка“. Перед зрителями выступили джазовые, народные, детские коллективы, а также исполнители фолка, этно, инди, рэпа и других жанров.

В первый день на сцене появились группы «Видеоигры», «Душегрея», «Этносфера», Kle2Go и другие музыканты. Второй день программы возглавила Zventa Sventana, хедлайнером стал балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский, также выступил коллектив «Суморота». Ведущей концертов стала теле- и радиоведущая, журналистка, актриса кино, телевидения и дубляжа Тутта Ларсен.

Помимо музыкальных выступлений, в оба дня проводились тематические лекции и мастер-классы. Посетители могли заглянуть в ресторанный дворик, на ремесленную ярмарку и выставку изделий народных промыслов. Для детей была организована специальная программа с играми, хороводами и аттракционами в стиле русских народных ярмарок XIX века.