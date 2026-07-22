Еще 2 тысячи раз оформили услугу финансовой поддержки в Подмосковье

С начала года предприниматели в Московской области более двух тысяч раз обратились за финансовой поддержкой через онлайн-услугу для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Предприниматели могут подать заявку на получение субсидии, предоставить отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет заявителя.

Получить более подробную информацию можно на странице услуги.