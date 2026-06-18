Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услуге в сфере детского отдыха

С начала года на региональном портале более двух тысяч раз воспользовались услугой по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Реестр содержит список зарегистрированных детских лагерей в регионе. В нем есть информация об условиях проживания, программах, досуге и стоимости путевок. Также в реестре можно найти данные о прошедших обязательных проверках Роспотребнадзора, МВД и Государственного пожарного надзора.

Услуга «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» предоставляется бесплатно. Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. В рамках услуги можно не только включить организацию в реестр, но и изменить уже внесенные данные или подать заявление на исключение из реестра.

Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте регионального портала госуслуг.