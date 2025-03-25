Более двух тысяч незаконных рекламных объявлений убрали в Истре с начала года

С начала 2025 года на территории муниципального округа Истра коммунальные службы убрали более двух тысяч незаконных рекламных объявлений. Эту работу ведут ежедневно, только за прошлую неделю избавились от 200 штук.

Такую рекламу размещают на столбах линий электропередачи, заборах, деревьях, павильонах общественного транспорта, дорожных знаках, при этом все это противозаконно и является административным нарушением. Коммунальные службы убирают их по многим причинам: чтобы они не портили внешний вид округа, не отвлекали водителей (это в тех случаях, когда объявления приклеили на дорожные знаки), для безопасности населения — не всегда подобная реклама правдива, можно стать жертвой мошенников, а также для борьбы с нарушителями порядка.

Напомним, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, подобное влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 100 до 500 000 рублей.