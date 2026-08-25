Более 2 тысяч молодых педагогов приступят к работе в Подмосковье 1 сентября

С 1 сентября более двух тысяч выпускников педагогических специальностей, включая выпускников Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) и Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ), начнут работать в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что привлечение молодых специалистов в школы — важная задача для повышения качества образования. В Подмосковье активно реализуются инициативы и программы, направленные на поддержку молодых учителей.

Интерес к педагогическим специальностям продолжает расти. В рамках приемной кампании 2026 года количество заявлений на педагогические направления в подмосковных вузах возросло почти в 1,5 раза. Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются направления, связанные с математикой и информатикой, иностранными языками, историей и обществознанием.

С сентября этого года в ГСГУ стартует новая программа подготовки педагогов для колледжей. Конкурс составил 6 человек на место.

Чтобы стать учителем в Подмосковье, необходимо направить заявку на карьерном портале. Там же размещены актуальные вакансии, подробности трудоустройства и ответы на самые частые вопросы.

В рамках программы поддержки молодых педагогов при приеме на работу в школы Подмосковья им предоставляется пособие в размере 150 тысяч рублей. Также предусмотрены надбавки за классное руководство и другие льготы.