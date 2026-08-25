Свыше 2 тысяч детей получили помощь в нейроурологическом центре в Красногорске

В детский нейроурологический центр в Красногорске за помощью обратились уже более двух тысяч детей с нарушениями мочеиспускания. Среди пациентов — дети из разных регионов России и других стран.

Руководитель центра Екатерина Воронина считает, что реальное число таких случаев значительно выше. Многие проблемы годами остаются незамеченными или о них стесняются говорить.

Специалисты центра используют комплексную уродинамику — исследование, которое позволяет увидеть, как работает мочевой пузырь. Таких исследований в центре уже провели около трехсот.

В арсенале центра есть не только диагностика, но и реабилитационные методики, в том числе БОС-терапия. Во время такой терапии ребенок тренирует мышцы тазового дна, а его действия отображаются в виде компьютерной игры.

Также пациенты могут получить консультацию психолога, а для жителей других городов доступна телемедицинская помощь.

География обращений растет: врачи консультируют семьи из Кемерово, Красноярска и других регионов. Бывают и иностранные пациенты.

Главная проблема, по словам Ворониной, — не отсутствие методов лечения, а то, что о симптомах часто молчат, особенно подростки. «Это верхушка айсберга», — говорит Воронина.

И задача специалистов — сделать так, чтобы эту «подводную» часть проблемы начали замечать еще в детстве.