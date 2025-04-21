Более девяти тысяч ям устранили на дорогах в Одинцове с начала 2025 года

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Всего в Одинцовском городском округе насчитывают 702 километра муниципальных дорог. С начала текущего года там отремонтировали 9046 ям общей площадью 17 тысяч квадратных метров.

В администрации Одинцовского округа прошло совещание по вопросу весеннего содержания дорог. Помимо ремонта участники обсудили подготовку улично-дорожной сети к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас специалисты моют и красят остановки, убирают мусор и смет, очищают ограждения, тротуары и проезжую часть. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов обратил особое внимание на состояние шумозащитных экранов, которые установлены вдоль региональных и федеральных дорог.

«Именно эти конструкции остаются самым ярким показателем чистоты на дорогах. Они должны выглядеть опрятно, особенно после зимы», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Также Андрей Иванов сделал акцент на том, что количество циклов мойки необходимо увеличить, а также регулярно оценивать состояние экранов и при необходимости менять их.