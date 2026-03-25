Более десятка дворов благоустроят в Коломне до конца 2026 года

В 2026 году в городском округе Коломна запланировано привести в порядок 13 дворов. Сезон благоустройства дворовых территорий стартует в мае и продлится до сентября.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» продолжится реализация комплексного благоустройства дворовых территорий. Общая площадь ремонта в этом году превысит 32 тысячи квадратных метров.

В Коломне обновление ждет шесть дворовых территорий — на улице Дачная у дома № 2а, по проезду Автомобилистов у дома № 7, а также территорию в границах домов № 103, 101, 99а, 99, 97 по улице Ленина и № 7 по проспекту Кирова; территорию в границах домов № 19, 21 по улице Гагарина и № 5 на площади Советская; территорию в границах домов № 22, 24, 26, 28 по улице Шавырина, № 7 по улице Дзержинского и № 3 по улице Черняховского; территорию в границах домов № 32, 34 по улице Горького, № 41, 41а по проспекту Кирова и № 12, 14 по улице Зеленая.

В Озерах благоустроят два двора — у дома № 46 по улице Ленина и у дома № 93 по улице Ленина.

На сельских территориях новый облик получат пять дворов — у дома № 1а в селе Непецино, у дома № 1 по улице Новоселов в деревне Боково-Акулово, у дома № 1 по улице Новая в деревне Большое Уварово, у дома № 2 по улице Новая в деревне Большое Уварово, у домов № 2б, 2а и 2 в поселке центральной усадьбы совхоза «Озеры».

В числе обязательных работ во дворах запланированы замена асфальтового покрытия, в том числе, на пешеходных дорожках, озеленение придомовой территорий, обустройство парковочных мест, установка скамеек и урн.