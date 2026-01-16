Более десяти открытых катков залили в Волоколамском округе

Площадки подготовили уже в шести населенных пунктах. Их заливка велась по специальной многослойной технологии для безопасности.

Открытые ледовые площадки появились в деревнях Клишино, Кашино и Гряды и в селах Теряево, Осташево и Спасс. В ближайшие дни катки зальют в поселке Сычево и в Яропольце, которые тоже станут доступны для катания. Для прочного покрытия специалисты готовят основание, наносят несколько слоев льда и выравнивают поверхность.

В Волоколамске продолжается заливка катка на одном из самых популярных мест для зимнего отдыха в городе — на стадионе «Текстильщик». Эту площадку, где традиционно катаются на коньках и играют в хоккей, откроют, как только лед наберет необходимую прочность.

Глава округа Наталья Козлова отметила, что развитие доступной спортивной инфраструктуры остается приоритетной задачей. Открытые катки позволяют жителям чаще выбирать активный отдых на свежем воздухе рядом с домом.