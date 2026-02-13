Более десяти детских площадок установят в Дмитрове в этом году

Власти Дмитровского округа продолжают обновлять детскую инфраструктуру. В следующем году в муниципалитете появится 12 современных игровых комплексов.

Их установят в девяти населенных пунктах. Новые площадки запланированы в Дмитрове, Яхроме, Внукове, Кунисникове, Горках, поселке ДРСУ-5, Новосинькове, Игнатове, Куликове и Орудьеве. В микрорайоне Махалина в Дмитрове обновят уже существующую зону отдыха.

Каждый комплекс включает игровые элементы, безопасное покрытие, скамейки для родителей и освещение. Проекты разработаны с учетом возраста детей и норм безопасности.

«Мы хотим, чтобы у ребят было больше качественных мест для игр рядом с домом», — заявил глава округа Михаил Шувалов.

Работы проведут в рамках программы по улучшению городской среды.