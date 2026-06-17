Более 4 тысяч раз за год воспользовались услугой апостиля в Московской области

С начала года жители Московской области свыше четырех тысяч раз воспользовались онлайн-услугой проставления апостиля на официальных документах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Эта услуга позволяет апостилировать документы, которые подлежат вывозу за пределы Российской Федерации. Речь идет о бумагах, выданных органами ЗАГС Московской области или пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей (по 1978 год включительно).

Чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить онлайн-форму заявления на портале в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Ссылка на услугу доступна [здесь](https://uslugi.mosreg.ru/services/6800).

Оригиналы документов необходимо принести в МФЦ, выбранный при заполнении заявления. За проставление апостиля предусмотрена госпошлина в размере 2500 рублей за каждый документ.