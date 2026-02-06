Сегодня 14:28 Более чем в 550 подъездах Подмосковья восстановили освещение с начала года Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
С начала года в 550 подъездах жилых домов Подмосковья восстановили освещение. Рабоы провели по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу.
«Освещение в подъездах многоквартирных домов — ответственность управляющих организаций. Недостаток света создает потенциальные угрозы для жильцов, особенно в темное время суток», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.
Жители могут сообщить о перегоревших лампах в
свою управляющую организацию или обратиться в территориальный отдел министерства. За отработкой обращений следят инспекторы ведомства.
Неполадки устраняют в течение семи дней после заявки.
