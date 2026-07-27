Более чем в 500 подъездах Подмосковья отремонтировали почтовые ящики с января

С января по заявкам жителей, поступившим через Единую диспетчерскую службу региона, специалисты привели в порядок почтовые ящики более чем в 500 подъездах. Все мероприятия проводились инспекторами министерства по содержанию территорий.

Содержание почтовых ящиков в исправном состоянии входит в зону ответственности организаций, обслуживающих многоквартирные дома.

Управляющие компании обязаны следить за сохранностью и работоспособностью этого элемента общедомового имущества. В числе адресов, где были выполнены ремонтные работы, — дома в Люберцах на улицах Урицкого и Кирова, а также в поселке Калинина; в Мытищах на Индустриальной, Стрелковой и Шараповской; в Красногорске на улицах Ленина, Советской и в поселке Отрадное.

В ведомстве напоминают: если почтовый ящик вышел из строя или поврежден, жильцам следует сообщить об этом в свою управляющую компанию либо оставить заявку через портал ЕДС Московской области. Оперативное информирование позволяет быстрее организовать ремонт и избежать скопления корреспонденции в ненадлежащих условиях.