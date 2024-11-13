Промерзание стен устранили более чем в 30 квартирах в Подмосковье в октябре

Коммунальные службы устранили промерзание стен более чем в 30 квартирах в Подмосковье в октябре. Работы провели по заявкам жителей.
Стены могут промерзнуть в помещениях с повышенной влажностью и недостаточной теплоизоляцией. Из-за этого в квартире может появиться плесень и грибок. На нарушения могут указывать трещины, потемнения, отслоение штукатурки и холодные участки.
В октябре промерзание устранили более чем в 30 квартирах. Работы провели под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
При обнаружении признаком промерзания жителям советуют обращаться в управляющую компанию.
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